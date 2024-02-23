تراند اليوم : هجوم حوثي على سفينة شحن بريطانية وإصابة جندي أمريكي

ترجمة حصرية: قال الجيش الأمريكي إن هجوما صاروخيا شنه الحوثيون أدى إلى اشتعال النار في سفينة شحن مملوكة لبريطانيا في خليج عدن بعد أن أعلنت الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران أنها ستمنع السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية من العمل في البحر الأحمر.

أصيب شخص بعد أن أصيبت السفينة MV Islander التي ترفع علم بالاو بصاروخ أطلقه الحوثيون صباح الخميس، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

وكانت السفينة MV Islander متجهة إلى مصر ويُزعم أنها كانت تحلق تحت لافتة كتب عليها "طاقم سوري على متنها"، من المرجح أن تحمي السفينة من الإرهابيين الذين ابتلي بهم طريق التجارة الدولية.

وقالت شركة أمبري الأمنية الخاصة في بيان إن الهجوم الصاروخي أدى إلى نشوب حريق على متن الطائرة وكانت الأصول العسكرية للتحالف تستجيب للحادث.