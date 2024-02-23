شكرا لمتابعة خبر عن قصة حرفي سعودي قضى 65 عاما في صناعة السيوف العربية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى محمد بن عيسى حرفي سعودي قضى من عمره 65 عاما في صناعة السيوف العربية قصة عمله في هذا المجال منذ سن السابعة من عمره.

وقال بن عيسى:”بدأت في هذه الحرفة في عمر ٧ سنين مع الوالد .صناعة السيوف تقليد ووراثة عندنا ،جدي ووالدي وخوالي كانوا يعملون بها “.

وأضاف” بالنسبة لي لما أشتغل على السيف أحس براحة نفسية كبيرة .لا أقوم بصناعة السيف فقط ولكن أصنع الخنجر أيضا والخاتم والاسوار”.