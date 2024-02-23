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شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : متبقي 6 أيام على انتهاء فصل الشتاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن موعد انتهاء فضل الشتاء .
وقال العقيل في مداخلة على قناة الإخبارية:” أن فصل الربيع يدخل في أول شهر مارس، وهذه الفترة تعتبر انتقالية ويكثر بها التباين في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.
وأوضح العقيل أنه متبقي على انتهاء فصل الشتاء 6 أيام فقط حسب الأرصاد، لافتًا المناطق الشمالية هي المعرضة لسقوط الأمطار هذه الفترة عن غيرها .