تراند اليوم : "بسبب ما فعلته في جنازة حضرها خالد مشعل".. محكمة تركية تصدر حكما ضد زوجة الفنان المصري الإخواني الهارب هشام عبد الله

صحيفة الخليج 365: دانت محكمة جنايات إسطنبول غادة نجيب زوجة الفنان المصري الإخواني هشام عبد الله الهارب إلى تركيا وقررت إخضاعها لمراقبة قضائية وقانونية جديدة بتهمة صفع إعلامي.

صفع في جنازة

وخلال تشييع جثمان محمد الجبة أحد العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا والذي توفي في يوليو من العام 2022، وشارك في جنازته خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج وياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث فوجئ الحاضرون بقيام غادة نجيب بصفع الإعلامي أحمد حمدي إبراهيم لسابق خلافات بينهما وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

اتهام

واتهمت زوجة الفنان الإعلامي بالتعدي عليها لفظيا وجسديا فيما تقدم الإعلامي ببلاغ للسلطات التركية ضدها متهما إياها بالضرب والسب والقذف.

وأصدرت المحكمة حكما ببراءة الإعلامي من الاتهامات الموجهة له، فيما دانت غادة نجيب وقررت إخضاعها لمراقبة قضائية وقانونية جديدة.

حكم سابق

الجدير بالذكر، في أكتوبر الماضي أوقفت السلطات التركية زوجة الفنان الهارب وألقت القبض عليها بسبب إساءتها للنظام المصري، كما قررت وضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة 6 شهور، تخضع خلالها للمراقبة، وبعد انتهاء تلك المدة يتم ترحيلها خارج البلاد.