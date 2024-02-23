تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف المدة المتبقية على انتهاء فصل الشتاء.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار الفترة القادمة

صحيفة الخليج 365: كشف عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عن المدة المتبقية على انتهاء فصل الشتاء.

وقال في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن درجات الحرارة ستستمر حول المعدلات خلال الأيام المقبلة. مشيرا إلى أنه يتبقى حوالي 6 أيام على انتهاء فصل الشتاء بحسب التقويم الأرصادي، وستكون بداية فصل الربيع في مطلع شهر مارس.

وتابع: "خلال هذه الفترة الانتقالية يكثر التباين في درجات الحرارة من الارتفاع والانخفاض حتى الربع الأول من شهر مارس، ومتوقع هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة على المناطق الشمالية الغربية، منطقة تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة".