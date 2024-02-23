شكرا لقرائتكم الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس فرصة لاستلهام منجزات القادة وتضحياتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر بن عبد الرحمن المهنا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي كافة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، التي تجسد رحلة تاريخية عبر ثلاثة قرون من العمل والإنجاز الحضاري لبناء وطن عظيم اسمه المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن ما تشهده السعودية اليوم من النماء والرخاء يعكس السياسة الحكيمة التي انتهجها قادة المملكة حتى نجحوا في توحيد دولة بحجم قارة على اختلاف تضاريسها وتنوع مجتمعها.

استلهام المنجزات

وقال المهنا “إن الاحتفال بثلاثة قرون على يوم التأسيس، يعد فرصة لاستلهام منجزات قادة هذا البلد وتضحيات الآباء والأجداد لبناء دولة عصرية يشار لها اليوم بالبنان في أهم المحافل العالمية، لافتاً إلى أن التأمل في تاريخ الجزيرة العربية عبر العصور وصولاً إلى مرحلة الدولة السعودية يؤكد حجم الإنجاز الذي صنعة الإنسان السعودي، بدءاً بتوحيد المناطق والقبائل في هذه المنطقة الشاسعة تحت راية واحدة في دولة واحدة مروراً بالبناء الاقتصادي والحضاري في مختلف أشكاله، وصولاً إلى مرحلة الدولة السعودية الثالثة في زمن رؤية السعودية 2030 وصدارة دول العالم في كثير من المجالات، وهو ما يمثل مصدر إلهام لأبناء الوطن نحو المزيد من الإبداع والإنجاز.

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أزهى عصور قطاع الطيران

وأعرب المهنا عن فخره بذكرى يوم التأسيس قائلاً: “هذا اليوم هو يوم فخر للشعب السعودي عامة، ولقطاع الطيران بشكل خاص، إذ يعيش قطاع الطيران أزهى عصوره في النمو والازدهار بفضل الله ثم بفضل الرؤى المستقبلية التي صاغها ولاة أمرنا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة عراب رؤية السعودية 2030 الأمير محمد بن سلمان، حيث يمكنني القول إن استراتيجية الطيران المدني، التي تحقق التناغم والتمكين للناقلات الوطنية للمساهمة في ربط مدن السعودية مع 250 وجهة دولية مباشرة والوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر كافة مطارات المملكة، تمثل نقلة نوعية لقطاع الطيران السعودي، وحافزاً للشركات الوطنية لتوسيع وجهاتها وتعزيز أساطيلها الجوية؛ كما ترسم طريقاً واضح المعالم لمزيد من الإنجازات الحضارية التي نسعد بها في مثل هذا اليوم الخالد.”

واختتم المهنا كلمته، داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه.