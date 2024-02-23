شكرا لقرائتكم السعودية تحدث نقلة نوعية عبر أول شركة تحليل صور أقمار صناعية بالذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد المملكة العربية السعودية طفرة في مجال التحول الرقمي، عبر إطلاق شركة سبيس جارديان SpaceGuardian في المملكة العربية السعودية، وهي أول شركة متخصص في مجال صور الأقمار الصناعية بالذكاء الاصطناعي.

تحليل صور الأقمار الصناعية

وأعلنت شركة سبيس نو SpaceKnow، وهي شركة تقنية مقرها نيويورك متخصصة في تحويل البيانات الفضائية إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ، عن إطلاق SpaceGuardian، كأول شركة معتمدة في مجال تحليل صور الأقمار الصناعية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، بحسب موقع “لوجيستيك ميدل إيست”.

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ووقع اتفاقية المشروع المشترك كل من ماجد بن فهد الغسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الواجهة الأمامية المحدودة والشريك المؤسس لشركة SpaceGuardian، وجيري جافورنيكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة SpaceKnow، وذلك خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024، الذي عقد في الظهران بالسعودية في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024.

ريادة السعودية بالذكاء الاصطناعي

وأفاد تقرير موقع “لوجيستيك ميدل إيست” بأن هذه الخطوة ستضمن ريادة الذكاء الاصطناعي في الفضاء من أجل الخدمات اللوجستية والنمو الاقتصادي للجيل القادم في المملكة العربية السعودية، حيث تمزج الشركة صور الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع التحليلات المتطورة، مما يمثل حقبة جديدة في التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية.

يوفر دمج الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي مع صور الأقمار الصناعية حلولاً تحويلية لقطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والبناء والإدارة البيئية، كما يُحدث ثورة في الخدمات اللوجستية مع التحليلات المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية، وتمثل تقنية SpaceGuardian بمثابة تغيير جذري في قواعد تكنولوجيا الفضاء. كما أنها ستكون قادرة على تقديم رؤى في الوقت الفعلي لشبكات النقل وأنشطة سلسلة التوريد وتطوير البنية التحتية تدفع العمليات اللوجستية الفعالة وفي الوقت المناسب، مما يدعم اقتصاد المملكة العربية السعودية سريع النمو.

نقلة نوعية بالتحليلات الجغرافية

وأكد جيري جافورنيكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة SpaceKnow، قدرة المشروع على إحداث ثورة في سوق التحليلات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستركز التطبيقات الأولية على مراقبة البنية التحتية، وعزل الكربون، والأمن، مع عرض التأثير الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا.

يمتد نهج شركة سبيس جارديان SpaceGuardian، إلى تقديم رؤى شاملة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، وسلع الطاقة، والدفاع، والاستدامة البيئية.

تطوير قطاع الفضاء

تعتبر هذه القدرات حيوية لاتخاذ قرارات مستنيرة والتخطيط الاستراتيجي عبر مختلف الصناعات. وتعمل هذه التقنية أيضًا على تحسين إدارة مشاريع البناء بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة ومعايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم التخطيط الحضري وتقييمات النشاط الاقتصادي، مما يمكن السلطات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحقيق التنمية المستدامة.

ولا يؤدي هذا التعاون إلى تسريع النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية فحسب، بل يساهم أيضًا في تطوير قطاع الفضاء. ومن المقرر أن تعمل شركة SpaceGuardian، من خلال مجموعة خدماتها الشاملة، على قيادة الابتكار والكفاءة غير المسبوقين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بخاصة في المجالات اللوجستية والاقتصادية.