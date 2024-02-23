شكرا لقرائتكم تغيير اسم واجهة جدة البحرية إلى كورنيش روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أفادت قناة “الإخبارية”، بتغيير اسم واجهة جدة البحرية إلى “كورنيش روشن” بشكل رسمي.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى يوم التأسيس، إذ خُصِصت مواقع عديدة في مدينة جدة من أجل الاحتفال بيوم التأسيس.

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