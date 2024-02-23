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تغيير اسم واجهة جدة البحرية إلى كورنيش روشن

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الرياض - محمد الوسيري - أفادت قناة “الإخبارية”، بتغيير اسم واجهة جدة البحرية إلى “كورنيش روشن” بشكل رسمي.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى يوم التأسيس، إذ خُصِصت مواقع عديدة في مدينة جدة من أجل الاحتفال بيوم التأسيس.

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يوم التأسيس

وتحتفل بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.

 

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