شكرا لقرائتكم منصة إكس تحتفل بيوم التأسيس بطريقة مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفلت منصة “إكس” بذكرى يوم التأسيس التي تحل يوم 22 فبراير من كل عام، وذلك بتغيير علامة الإعجاب، إلى شعار يوم التأسيس، في مبادرة فريدة ومميزة أعجبت رواد المنصة.

إكس تحتفل بيوم التأسيس

ونشر إياد الحمود، المهتم بنشر غرائب الأخبار والفيديوهات، مقطع فيديو على حسابه بـ”إكس” يظهر احتفال المنصة بيوم التأسيس.

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وقال الحمود: “شعار يوم التأسيس ينهمر مثل المطر على المتصفح في الكمبيوتر أو اللابتوب بمنصة X خلال دخولك البحث في هاشتاج #يوم_التأسيس”.

وأضاف: “كذلك عند وضع إعجاب أو لايك للتغريدة أو المنشور سيظهر الشعار على الجوال في حال كنت محدثًا لنسخة إكس”.

إشادة بالخطوة الاحتفالية

وعلى إثره استطاع عدد من رواد “إكس” تجربة الأمر، مشيدين بالخطوة الاحتفالية التي قامت بها المنصة.

ونشر محمد الفيصل فيديو لتجربته وعلق بالقول: “جميل جدًّا”، وأضاف نواف: “شغل حلو ومرتب”، فيما ذكرت ندى: “أيوة طلع عندي جميل”.

وأعرب عزيز عن فخره الشديد بالخطوة قائلًا: “عز يا بلادي”، وأشار حساب “جيرلي”: “إيلون ماسك يحتفل معنا”.