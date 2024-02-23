شكرا لقرائتكم هذا السعودي فوق.. هدية من كورال مصري لـ السعودية في يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لقي مقطع فيديو متداول لكورال روح الشرق المصري، تفاعلًا واسعًا على منصة “إكس”، بعد ظهور الفريق وهو يحتفل بيوم التأسيس على طريقتهم الخاصة.

هذا السعودي فوق

وأدى أعضاء كورال روح الشرق أغنية “هذا السعودي فوق” للفنان فهد بن فصلا، احتفالًا بيوم التأسيس، وذلك بطريقة مبهجة أشاد بها رواد منصة “إكس” بالسعودية ومصر.

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إشادة وشكر

وقال عبدالله حمود: “أنتم رائعين أنتم جميلين جدًّا أنتم أهلنا وإحنا نحبكم شكرًا من القلب”.

وأضافت نوف: “أجمل كورال بالعالم أنتم صوت الحياة اللي أحبه (شكرًا من القلب)”.

وأشار رائد محمد المالكي: “مشاركة طيبة وجميلة”، وأضافت رغد: “الشعب المصري من ألطف الشعوب”.

وأشار الدكتور سعود صالح: “ما أروعكم ونحن نبادلكم الحب والتقدير”، وتابع الدكتور أحمد علي: “شكرًا على مشاعرهم الطيبة”.