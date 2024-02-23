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تراند اليوم : شاهد... رجل مسن يروي قصة سقوطه داخل خزان وكيف أنقذته العناية الإلهية رغم وجوده وحيدا بالمنزل

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صحيفة الخليج 365: روى رجل مسن قصة سقوطه داخل خزان منزله في القصب، خلال محاولة لإصلاح "العوامة" إلا أن العناية الإلهية أنقذته.

وتابع في مقطع متداول عبر "إكس": "كنت في المنزل وحيدًا.. وأردت أن أغير العوامة لأنها كانت تهرب".

وأكمل: "حاولت أفك العوامة لكني سقطت.. وبدأت أنادي لينقذني أي شخص دون جدوى".

وتابع: "ألهمني ربي بترديد آية 62 من سورة النمل (أمن يُجيب المضطر إذا دعاه).. وبقيت لساعات أكررها حتى سمعني أحدهم وجاء لإنقاذي".

واختتم: "أنصحكم بإضافة مدرج أو سلم للخزان للتعامل مع مثل تلك الطوارئ".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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