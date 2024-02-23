شيخ بيشة.. الراعي الوفي لتأسيس المملكة السعودية الحديثة ودوره الحاسم في توحيد البلاد

كشف الدكتور مسفر سعد الخثعمي، أستاذ التاريخ، عن دور بارز قام به الشيخ سعيد بن علي بن موسى بن كدسة، المعروف بـ”راعي بيشة”، في دعم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وأبنائه في توحيد جنوب البلاد وبناء الدولة السعودية الحديثة.

وأوضح الخثعمي أن الشيخ سعيد بن كدسة كان يعمل تاجرًا وكان له دور هام في شراء كميات كبيرة من الأسلحة الجيدة وتوفيرها للملك عبد العزيز، كما قام بتجهيز الحملات العسكرية لقمع المتمردين والمعارضين للدولة. وأشار الخثعمي إلى أن بن كدسة كان يتولى أيضًا العمل الخيري، حيث سعى جاهدًا لنشر تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة ومحاربة البدع والخرافات والفتن.

وأكد الخثعمي أن بن كدسة حظي بثقة الملك عبد العزيز، وبناءً على ذلك، أُذِن له بشراء السلاح والتجارة به. وقد تم توثيق هذه الثقة والتفويض في إحدى الوثائق التاريخية. وتاريخ الشيخ سعيد بن علي بن موسى بن كدسة يعد جزءًا هامًا من تاريخ المملكة، حيث قدم دعمًا حاسمًا للملك عبد العزيز وساهم في تأسيس الأسس القوية للدولة الحديثة. يعتبر دوره في تجهيز الجيش والعمل الخيري مثالًا للتفاني والولاء للمبادئ الدينية والوطنية.

تتواصل الدراسات والأبحاث حول دور الشيخ سعيد بن كدسة في تاريخ المملكة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسات في إلقاء المزيد من الضوء على الدور الحاسم للشخصيات البارزة في تأسيس الدولة وتوحيد الوطن.