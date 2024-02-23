شكرا لمتابعة خبر عن مسن يروي كيف أنقذته العناية الإلهية بعد وقوعه في خزان ممتلئ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى رجل مسن قصة حادثة وقوعه في خزان مياه لافتا إلى أنه لم يكن هناك احدا حينها بالمنزل لإنقاذه.

وقال الشيخ محمد بن علي المسعد :” في عام ١٤٣٢ أردت أن أغير العوامة لأنها كانت تهرب وحاولت أفكها ما كانت تنفك ومع محاولاتي وقعت في الخزان وكان الجو بردا شديدا “.

وأضاف” لم يكن هناك شخص واحد في المنزل حينها حتى يساعدني وكان الخزان ممتلئ .لم أيأس وحاولت كثيرا في إنقاذ نفسي ومسكت بماسورة ولم يصبني العجز أو التعب حتى أنقذتني العناية الإلهية “.