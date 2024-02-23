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مسن يروي كيف أنقذته العناية الإلهية بعد وقوعه في خزان ممتلئ .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى رجل مسن قصة حادثة وقوعه في خزان مياه لافتا إلى أنه لم يكن هناك احدا حينها بالمنزل لإنقاذه.

وقال الشيخ محمد بن علي المسعد :” في عام ١٤٣٢ أردت أن أغير العوامة لأنها كانت تهرب وحاولت أفكها ما كانت تنفك ومع محاولاتي وقعت في الخزان وكان الجو بردا شديدا “.

وأضاف” لم يكن هناك شخص واحد في المنزل حينها حتى يساعدني وكان الخزان ممتلئ .لم أيأس وحاولت كثيرا في إنقاذ نفسي ومسكت بماسورة ولم يصبني العجز أو التعب حتى أنقذتني العناية الإلهية “.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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