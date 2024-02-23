انت الان تتابع المجازر مستمرة.. 13 ألف طفل شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 فبراير 2024, 2:30 مساءً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن 13 ألف طفل فلسطيني استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 140 يومًا. وأفادت الوزارة في تقرير لها أنه تم توثيق استشهاد 8800 امرأة، لافتة أنه لا يزال هناك سبعة آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 2573 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 29514 شهيدًا، إضافة لإصابة 69616 بجروح، بينهم 11 ألف جريح بحاجة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة في ظل عدم قدرة المستشفيات على علاجهم نتيجة انهيار المنظومة الصحية، بسبب الاستهداف المستمر للمستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 17 ألف طفل في غزة يعيشون حاليًا دون والديهم أو فقدوا أحدهما بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي، لافتة النظر لوجود 700 ألف نازح أصيبوا بالأمراض المعدية بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء، يضاف لذلك وجود 60 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء في ظروف معيشية وصحية قاسية.

كانت هذه تفاصيل خبر المجازر مستمرة.. 13 ألف طفل شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.