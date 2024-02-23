زوار قرية التأسيس بالباحة يُقبلون على محلات بيع الأكلات الشعبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 فبراير 2024, 2:35 مساءً

جذبت المأكولاتُ الشعبية للأسر المنتجة المشاركة بقرية التأسيس بمنطقة الباحة؛ زوارَ القرية؛ حيث تركز اهتمام أكثر مرتادي القرية على محلات بيع الأكلات الشعبية، التي تعرض أنواعًا متعددة من المأكولات؛ كالدغابيس، والعصيدة، والمرقوق، والمعرق، والخبزة المقناة، والفتة، والعريكة، والعيش، وغيرها. وتعدّ منطقة الباحة من أكثر مناطق المملكة اهتمامًا بمشاريع الأسر المنتجة في ظل ما تجده من دعم واهتمام من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ حيث تعمد المنطقة طيلة أيام العام إلى تفعيل مشاركة الأسر المنتجة في مختلف المهرجانات بالمنطقة والمحافظات. يذكر أن الأكلات الشعبية في منطقة الباحة تعتمد في الغالب على المحاصيل الزراعية؛ كون المنطقة من المناطق الزراعية الخصبة، وذلك بواسطة مدرجاتها الزراعية ومصاطبها الخضراء التي تعد بمثابة سلة الغذاء والمصدر الأساسي لأهالي المنطقة.

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