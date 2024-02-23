تراند اليوم : تفاصيل تعديل قواعد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.. والكشف عن موعد التطبيق

صحيفة الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر اليوم، قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بشأن تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

ونص القرار على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت

نص النظام في بعض مواده على ما يلي:

- أن تُطبّق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة.

- أن تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت حسب ما ورد في الجدول رقم (1)، على فئتين

- تُطبّق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة، على ألا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة الفئة التي تتبع لها.

الاستحقاق لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف

- يستحق المستهلك المؤهل تطبيق التعريفة على منشأته خلال المدة بين تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة وتاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة، وتُعرّف هذه المدة على أنها مدة الاستحقاق.

- يكون تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي: 6- 1- 1- 1 للمنشآت القائمة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.

- للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة.

- للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف

استحقاق تطبيق التعريفة

- للمنشآت القائمة، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2029م.

- للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (7) أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق.

- للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2030م.

- بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند عدم تحقق أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة بحسب الدليل.