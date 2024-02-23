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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة عبر الحضارة والتاريخ في احتفالات حائل بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظمت منارة حائل احتفالية بمناسبة يوم التأسيس، بحضور الأمير بدر بن فهد الفيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، وعدد من الأكاديميين والمثقفين.
وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات والأنشطة التي نالت إعجاب الزوار، بدءًا من محاضرات تعريفية عن الحضارة السعودية من جوانبها التاريخية والجهود التي بذلها أئمة الدولة السعودية الأولى.
وتناول العرض أيضًا ما تحقق من إنجازات عظيمة على مستوى الوطن والمجتمع، من خلال استثمار ثروات الوطن للنهوض بتنميته وتشكيل هذا الكيان العظيم، المملكة العربية السعودية.
وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات والأنشطة التي نالت إعجاب الزوار، بدءًا من محاضرات تعريفية عن الحضارة السعودية من جوانبها التاريخية والجهود التي بذلها أئمة الدولة السعودية الأولى.
ملحمة التأسيسوقدمت الاحتفالية عرضًا عن رحلة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه الله - وملحمة تأسيس الدولة السعودية الثالثة، واستمراره لنهج آبائه وأجداده في المحافظة على مجدهم وقوتهم، وبناء الوطن على أسس حضارية ونهج قويم.
وتناول العرض أيضًا ما تحقق من إنجازات عظيمة على مستوى الوطن والمجتمع، من خلال استثمار ثروات الوطن للنهوض بتنميته وتشكيل هذا الكيان العظيم، المملكة العربية السعودية.