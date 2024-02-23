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فيديو.. رحلة عبر الحضارة والتاريخ في احتفالات حائل بيوم التأسيس

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عارف السويدي - حائل 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رحلة عبر الحضارة والتاريخ في احتفالات حائل بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت منارة حائل احتفالية بمناسبة يوم التأسيس، بحضور الأمير بدر بن فهد الفيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية لهواة اللاسلكي، وعدد من الأكاديميين والمثقفين.
وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات والأنشطة التي نالت إعجاب الزوار، بدءًا من محاضرات تعريفية عن الحضارة السعودية من جوانبها التاريخية والجهود التي بذلها أئمة الدولة السعودية الأولى.

ملحمة التأسيس

وقدمت الاحتفالية عرضًا عن رحلة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه الله - وملحمة تأسيس الدولة السعودية الثالثة، واستمراره لنهج آبائه وأجداده في المحافظة على مجدهم وقوتهم، وبناء الوطن على أسس حضارية ونهج قويم.

وتناول العرض أيضًا ما تحقق من إنجازات عظيمة على مستوى الوطن والمجتمع، من خلال استثمار ثروات الوطن للنهوض بتنميته وتشكيل هذا الكيان العظيم، المملكة العربية السعودية.

تفاعل الزوار

حظيت فعاليات الاحتفالية بتفاعل كبير من قبل الزوار، الذين عبروا عن إعجابهم بتقديم المعلومات التاريخية والثقافية القيمة، مؤكدين أهمية الاحتفاء باليوم الذي يُجسد ذكرى التأسيس.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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