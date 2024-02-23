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تراند اليوم : "عطوها منديل بسرعة عينها"… شاهد صراخ التيكتوكر "ربى مهند " بسبب "بخاخ الثلج"

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صحيفة الخليج 365: رصد مقطع فيديو متداول، انهيار التيكتوكر، ربى مهند، من البكاء بعدما رش أحد الأشخاص "بخاخ الثلج في عينيها، أثناء جلوسها بمقعد خلفي لسيارة.

وفي مقطع الفيديو المتداول، تظهر التيكتوكر وهي "تبكي بحرقة وتصرخ"، وتشير إلى بخاخ الثلج الذي غطى عينيها.

وفي الفيديو، يمكن سماع صوت "إحدى رفيقات التيكتوكر"، وهي تصرخ قائلة:" أعطوها منديل.. اعطوها منديل.. اعطوها منديل بسرعة.. بسرعة.. عينها.. عينها".

وبعد ذلك أخذت ربى مهند المنديل، لتمسح بخاخ الثلج عن عينيها، بينما كانت "مستمرة في البكاء بحرقة"، ويبدو عليها "علامات الوجع والألم".

وتابعت رفيقة التيكتوكر حديثها لتقول:" واحد بخ وراح"، بينما تتوجع ربى مهند، قائلة:" عيني.. عيني".
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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