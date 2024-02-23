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تراند اليوم : شاهد... رجل مسن يروي قصة سقوطه داخل خزان منزله ونجاته بعد ترديد آيات من سورة النمل

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صحيفة الخليج 365: روى رجل مسن قصة سقوطه داخل خزان منزله في القصب، خلال محاولة لإصلاح "العوامة" إلا أن العناية الإلهية أنقذته.

وتابع في مقطع متداول عبر "إكس": "كنت في المنزل وحيدًا.. وأردت أن أغير العوامة لأنها كانت تهرب".

وأكمل: "حاولت أفك العوامة لكني سقطت.. وبدأت أنادي لينقذني أي شخص دون جدوى".

وتابع: "ألهمني ربي بترديد آية 62 من سورة النمل (أمن يُجيب المضطر إذا دعاه).. وبقيت لساعات أكررها حتى سمعني أحدهم وجاء لإنقاذي".

واختتم: "أنصحكم بإضافة مدرج أو سلم للخزان للتعامل مع مثل تلك الطوارئ".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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