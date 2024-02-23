شكرا لقرائتكم خبر عن من حق جوزك يدلع .. حضري كريم لبان الدكر والنشا لتبيض وتفتيح الوجه والجسم والتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البحث عن وصفات طبيعية فعّالة لمعالجة التجاعيد والخطوط البيضاء هو اهتمام كبير للكثير من الأفراد يعتبر لبان الدكر واحدًا من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تجديد البشرة وتحفيز الدورة الدموية فيها يحتوي لبان الدكر على مادة الكولاجين التي تساهم في شد البشرة واستعادة نضارتها فيما يلي بعض وصفات لبان الدكر للعناية بالبشرة.

وصفة لبان الدكر والزبادي

واحدة من الوصفات الطبيعية المفيدة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد هي وصفة لبان الدكر يمكن تحضيرها باستخدام المكونات التالية:

كوب من الزبادي.

3 ملاعق صغيرة من لبان الدكر المطحون.

لتحضير هذه الوصفة

قم بمزج لبان الدكر المطحون مع الزبادي في وعاء صغير ثم ضعي الخليط على بشرتك وامنحيه وقتًا للعمل لمدة ساعة بعد ذلك، قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر وجففي بشرتك بلطف للحصول على أفضل النتائج، يفضل تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

لبان الدكر بالعسل الابيض

واحدة من الوصفات الطبيعية المفيدة لتحسين مظهر البشرة وتفتيحها هي وصفة لبان الدكر بالعسل الأبيض لتحضير هذه الوصفة، قم بجمع المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من لبان الدكر المنقوع.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

ثم قومي بمزج جميع هذه المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس بعد ذلك، ضعي هذا الخليط على بشرتك بالتساوي واتركيه لمدة ربع ساعة بعد انقضاء الوقت، قومي بشطف وجهك بالماء البارد وجففي بشرتك بلطف باستخدام منشفة نظيفة يُفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج ستساعد مكونات اللبان الدكر والعسل الأبيض في تفتيح البشرة ومنحها نضارة وإشراقًا، بينما يمكن أن يلعب حليب البودرة دورًا في ترطيب البشرة.