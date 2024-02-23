تراند اليوم : هل تناول المندي والمفطح يضر بصحة الإنسان ؟ .. شاهد: الباحث "عمار العمار" يُجيب

صحيفة الخليج 365: ‏ربط الباحث بالغذاء والتغذية، عمار العمار، تأثير تناول المندي والمفطح على صحة الإنسان، بكيفية إتمام الطبخ وماهية المواد الأولية التي تستخدم للطهي.

وأشار خلال لقائه ببرنامج سؤال مباشر على قناة العربية،

إلى أن الشخص يأكل بناءً على ارتفاع هرمون الجوع، فإذا ارتفع لديه هرمون الشبع وهو ما يسمى "اللبتين" فيتوقف عن الأكل.

وتناول المأكولات الشعبية كالمندي والمفطح لا يضر بصحة الإنسان بشرط عدم الإكثار من تناولهما، وفق الباحث بالغذاء والتغذية.

وشدد على ضرورة الاعتدال في تناول "المندي والمفطح وغيرها من المأكولات الشعبية لأن أضرارها دهونها تنعكس على جسم الإنسان عند الإفراط بالتناول.