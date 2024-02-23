تراند اليوم : هل الدقيق يعد خطرا على الصحة ‎؟.. بالفيديو: الباحث في الغذاء "عمار العمار" يجيب

صحيفة الخليج 365: رد الباحث في الغذاء والتغذية، عمار العمار ، على سؤال كان نصه : " هل يعد الدقيق خطرا على صحة الإنسان؟".

وقال خلال لقاء له مع برنامج "سؤال مباشر" المذاع على قناة العربية: "الدقيق ليس خطرا، وممتاز للصحة إذا كان الشخص لديه قابلية للهضم، وإذا كان يحتوي على جنين القمح".

وأضاف : " هناك معايير في أوروبا للطحن يسمونها طحنة 1 وطحنة 2، وطحنة 3 "، مشيرا إلى أن كل هذه الطحنات تعني أن الدقيق مازال يحتوي على جنين القمح الذي يحتوي على المادة الغذائية.

وتساءل: " ايش معنى طعام مكرر؟ ". وأجاب : "الطعام المكرر هو الذي تكرر صناعته ويفقد خواصه الغذائية، ولذلك يجب أن يحرص الشخص على اختيار طعامه والمواد التي يصنع بها الطعام بعناية".