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تراند اليوم : هل الدقيق يعد خطرا على الصحة ‎؟.. بالفيديو: الباحث في الغذاء "عمار العمار" يجيب

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صحيفة الخليج 365: رد الباحث في الغذاء والتغذية، عمار العمار ، على سؤال كان نصه : " هل يعد الدقيق خطرا على صحة الإنسان؟".

وقال خلال لقاء له مع برنامج "سؤال مباشر" المذاع على قناة العربية: "الدقيق ليس خطرا، وممتاز للصحة إذا كان الشخص لديه قابلية للهضم، وإذا كان يحتوي على جنين القمح".

وأضاف : " هناك معايير في أوروبا للطحن يسمونها طحنة 1 وطحنة 2، وطحنة 3 "، مشيرا إلى أن كل هذه الطحنات تعني أن الدقيق مازال يحتوي على جنين القمح الذي يحتوي على المادة الغذائية.

وتساءل: " ايش معنى طعام مكرر؟ ". وأجاب : "الطعام المكرر هو الذي تكرر صناعته ويفقد خواصه الغذائية، ولذلك يجب أن يحرص الشخص على اختيار طعامه والمواد التي يصنع بها الطعام بعناية".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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