شكرا لمتابعة خبر عن لحظة انقلاب سيارة بسبب التفحيط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرضت سيارة لحادث إنقلاب، كاد أن يتسبب في كارثة جراء ممارسة بعض الشباب للتفحيط.

وقام أحد الشاب بتوثيق انقلاب السيارة، وسقوط أحدهم على الأرض خارج السيارة، بعد تعرضهم لحادث إنقلاب بسبب التهور والتفحيط.

ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة وغرامة مالية 20 وتتضاعف العقوبات في المرة حال تكرارها، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة، داعية لتجنبه حتى لا يعرض مرتكبه للعقوبات، حيث يعلن باستمرار عن ضبط المخالفين في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.