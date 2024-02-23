الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية تقتل 8 أشخاص في البرازيل

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محمد بن مسعود - الدمام - لقي 8 أشخاص مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.

وبيّنت السلطات البرازيلية أن أكثر من 100 شخص نزحوا من منازلهم في جميع أرجاء الولاية، مشيرةً إلى أن حكومة الولاية حذّرت من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن بالولاية.

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