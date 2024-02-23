تراند اليوم : "فستان من الخوص"؟.. إطلالة "غريبة" لشوق محمد بكأس السعودية ٢٠٢٤

صحيفة الخليج 365: ظهرت الفاشينيستا، شوق محمد، في مقاطع فيديو متداولة، بإطلالة "غريبة" خلال حضورها كأس السعودية ٢٠٢٤.

وفي مقطع فيديو متداول على موقع "انستغرام"، ظهرت الفاشينيستا وهي "ترتدي فستان من الخوص"، وتستعد لحضور فعاليات كأس السعودية.

وفي مقطع فيديو متداول أخر، ظهرت الفاشينيستا "قرب مضمار السباق"، وهي تستعرض إطلالتها، ويمكن سماع صوت شخص يعلق على ملابسها قائلا:" واو.. واو".

وليلة الجمعة، تم افتتاح مهرجان كأس السعودية في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، بمشاركة أفضل الفرسان في العالم - سبعة رجال وسبع نساء - يتنافسون على جائزة تحدي الخيّالة العالمي "برعاية استثمر في السعودية "في أربعة سباقات.

وجوائز كأس السعودية 2024 تبلغ قيمتها أكثر من 35 مليون دولار أمريكي، وتعد الحدث الأكبر لهذا الموسم للاحتفال بالرياضة السعودية.

وتشهد كأس السعودية، فعاليات ترفيهيه وأفضل المأكولات وأحدث صيحات الموضة والتجارب الثقافية السعودية.

وكأس السعودية "أغلى كأس سباق في العالم وجوهرة وتاج السباقات الدولية"، وللفائز بالسباق الفرصة بالحصول على 20 مليون دولار أمريكي، بحسب الموقع الرسمي للكأس.