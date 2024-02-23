تراند اليوم : "الراجل مقموص".. أول رد من وليد الفراج على لاعب مصري سابق وصف الدوري السعودي ب "دوري المبطلين"

صحيفة الخليج 365: رد الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن مع وليد، على انتقاد لاعب الكرة المصري السابق، رضا عبدالعال، للدوري السعودي ووصفه ب "دوري المبطلين".

الراجل مقموص

وقال الفراج : "الكابتن رضا عبدالعال زعلان .. لا دعوات للمناسبات الرياضية السعودية ولا حتى محلل في قنواتها وبرامجها.. الراجل مقموص شوية بس فاته أن هذة الطريقة مش حتجيب نتيجة .. صدقني".

الدوري السعودي

وكان رضا قال في تصريحات تلفزيونية أنه لا يشاهد الدوري السعودي، ولا يعجبه، ووصفه ب "دوري المطبلين".

وتابع باللهجة العامية المصرية:" المتعة في الملاعب والتصوير، والحضور الجماهيري، إنما كورة وفنيات متخشش في ذمتي ب 3 جنيه".

وأردف:" الزمالك خاض مباراة مع فريق أهلي جدة وفاز ب 3 أهداف مقابل لا شيء، يعني لاعبين من الأهلي يلعبون في الدوري وصارفين ملايين الملايين، والزمالك يكسبهم ب" دونجة وعمر جابر".