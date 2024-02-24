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القرية التراثية برجال ألمع تحتفي بيوم التأسيس بفقرات متنوعة

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الرياض - علي القحطاني - شهدت القرية التراثية بمحافظة رجال ألمع فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام ، وذلك بتنظيم من شركة إعمار القرى .

وقد شهد الاحتفاء بهذه المناسبة توفير العديد من المقاهي والمطاعم إضافة إلى أماكن التسوق والتي تقوم بعرض العديد من الأدوات التراثية والمنتجات الألمعية التي تميز المحافظة ، إضافة إلى استمتاع الزوار بالتجول في أرجاء القرية من أجل التعرف على المباني والأدوات والمنتجات التراثية وتاريخ المحافظة  .

كما تضمن الفقرات إقامة حفل رسمي بهذه المناسبة ، وذلك بتقديم العروض الخاصة بالفلكلور الشعبي المميز لمحافظة رجال ألمع والذي يعتبر إرثاً تاريخياً كبيراً يعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة ، فضلاً عن تنظيم العديد من المسابقات التي رسمت البهجة على وجوه الزوار الذين شاركوا في تلك الفعاليات مرتدين الأزياء الشعبية والتراثية وحاملين العلم السعودي وشعار الاحتفاء بيوم التأسيس ، معبرين عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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