تراند اليوم : الحصيني يكشف عن حالة جوية ممطرة مصحوبة برياح قوية مثيرة للأتربة.. ويحدد المناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن تفاصيل الحالة الجوية "سعد بلع"، والمناطق المتأثرة به.

سعـد بـلع

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": اليوم أول أيام سعـد بـلع؛ (العقرب الثانية)، والنجم السابع من الشتاء وأيامه 13 يوماً، مضيفا: سعد بلع" هو آخر أنواء الشتاء، ويسمّى "عقرب الدم"؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحياناً برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.

الحوت البرد

وأكمل: متوقع تكثر فيه الأمطار، ويوافق الرابع من برج الحوت، وتقول العرب "إذا طلع الحوت البرد يموت"، وتقول "إ ذا طلع بلع اقتحم الربع -ولد الإبل- ولحق أهله الهبع و هو ولد الإبل آخر النتاج، وصيد المرع وصار في الأرض لمع من العشب.

هجرة الدحروج

وزاد: يكثر فيه الفقع ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر، وفيه هجرة الدحروج المطوق.

حالة ممطرة

وتابع: يوافق بداية العقرب الثانية حالة ممطرة من مساء اليوم على أجزاء من شمال وغرب ووسط وشرق المملكة يسبقها ارتفاع ملموس في الحرارة ثم انخفاض ملموس في الحرارة مع نشاط للرياح من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة.