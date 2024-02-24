اخبار السعوديه

حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعد الخثلان ؛ حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة .

وكان الخثلان تلقى سؤال من إحدى السيدات تقول فيه : “طليقي لا يصرف على أبنائه ، أحدهما شاب يبحث عن عمل والآخر مصاب بالتوحد ، وزوجي الحالي يقوم بإعطائهما من الزكاة ، فما حكم ذلك” .

وأجاب الشيخ خلال لقائه مع قناة «الرسالة» ، قائلاً : ” نعم يجوز ذلك ، إذا كان محتاجين ووالدهما لا يسد حاجتهما ، فلا بأس من إعطائهما من زكاة ماله وهو مأجور على ذلك ” .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا