شكرا لمتابعة خبر عن حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعد الخثلان ؛ حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة .

وكان الخثلان تلقى سؤال من إحدى السيدات تقول فيه : “طليقي لا يصرف على أبنائه ، أحدهما شاب يبحث عن عمل والآخر مصاب بالتوحد ، وزوجي الحالي يقوم بإعطائهما من الزكاة ، فما حكم ذلك” .

وأجاب الشيخ خلال لقائه مع قناة «الرسالة» ، قائلاً : ” نعم يجوز ذلك ، إذا كان محتاجين ووالدهما لا يسد حاجتهما ، فلا بأس من إعطائهما من زكاة ماله وهو مأجور على ذلك ” .