تطييب قاصديه بالعود الفاخر.. "تبخير مكثّف للمسجد النبوي" على مدار اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 11:11 صباحاً

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطييب المسجد النبوي، تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وتطييب قاصديه بالعود الفاخر، وذلك على عدة فترات على مدار اليوم. ويبلغ عددُ الجولات الأسبوعية أكثرَ من 35 جولة باستخدام ما يزيد على كيلوجرام من العود الطبيعي الفاخر، بالإضافة إلى 120 جرامًا من دهن العود الخالص. ويأتي ذلك من حرص الهيئة العامة على تقديم كل ما من شأنه راحة المصلي والزائر؛ وذلك لينعم بالسكينة والروحانية في تأدية عبادته.

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