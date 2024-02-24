سُحب متفاوتة الارتفاع.. زخات مطرية على الجوف والشمالية تمتد لحفر الباطن والشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية استمرار تأثر الأجزاء الشمالية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ووفق موقع "طقس العرب"، تشهد أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وأجزاء محدودة من شرق تبوك، هطول زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة، ويتوقع أن تمتد خلال الساعات القادمة لتشمل حفر الباطن والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والله أعلم.

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