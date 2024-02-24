انت الان تتابع من بريدة.. "ملاذ الدهيش" تنال الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 12:44 مساءً

حصلت المتدربة ملاذ بنت سليمان الدهيش، من الكلية التقنية للبنات ببريدة أمس، على الميدالية الذهبية لمشروع الجبيرة الذكية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية Malaysia Technology Expo الذي أقيم في ماليزيا. ويُعَد مشروع الجبيرة الذكية الذي يخدم مرضى السكري، ابتكارًا رائدًا لمساعدة المرضى في الاستشفاء من الكسور دون العُرضة للإصابة بالغرغرينا أو غيرها من الأعراض الجانبية الأخرى المصاحبة لمرض السكري. ويأتي هذا المشروع لمتدربات الكلية في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالابتكار والموهبة وتوجيه متدربيها ومتدرباتها للإبداع والابتكار مواكبة لرؤية المملكة 2030. وهنّأت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المتدربةَ ملاذ الدهيش، بهذا الفوز والتميز؛ مقدّرة جهود قيادات الكلية التقنية ببريدة ومدرباتها وفريق العمل في اكتشاف الموهوبات ودعمهن وتمكينهن من المشاركة والتنافس في المعارض الدولية؛ حيث تُعَد هذه الجائزة إضافة للعديد من الجوائز التي حققتها متدربات الكلية محليًّا ودوليًّا.

كانت هذه تفاصيل خبر من بريدة.. "ملاذ الدهيش" تنال الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.