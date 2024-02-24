"حرس الحدود" يشارك في "سيف السلام 12" سعيًا لتطوير المهارات

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محمد بن مسعود - الدمام - تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، في مناورات التمرين المشترك (سيف السلام 12)، بجانب أفرع القوات المسلحة والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة؛ وذلك في مدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية.

وتأتي مشاركة حرس الحدود في التمرين، لتحقيق مفهوم العمل المشترك بين القوات العسكرية، وتطوير مهاراتها وإمكاناتها للتعامل مع مختلف التحديات، إضافة إلى التدريب على عمليات القيادة والسيطرة.

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