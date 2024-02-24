تراند اليوم : مكونة من 300 شخص .. شاهد: أكبر عرضة في حائل ضمن احتفالات يوم التأسيس

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، تنظيم أكبر عرضة وطنية في حائل مكونة من 300 شخص ضمن احتفالات يوم التأسيس.

وفي مقطع الفيديو، ظهر عدد كبير من الرجال وهم يقفون في صفوف ويؤدون الحركات الاستعراضية.

وظهر الرجال وهم يمسكون بسيوفهم ويرفعونها للأعلى ويرددون الأناشيد الحماسية.

يشار إلى أنه في 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية، بيوم تأسيس البلاد، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.