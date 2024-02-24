انت الان تتابع تراث حي في الوجدان.. "بيت الشعر" بقرية التأسيس بالباحة يستقطب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تُواصل قرية التأسيس بمدينة الباحة، استقبال الزوار لليوم الثالث على التوالي؛ حيث جذبهم بيت الشعر الذي تَصَدر القرية، ليجسد قطعة حية من تراث المملكة وموروثها الضارب في أعماق التاريخ.

وتفاعل الزوار مع الخيمة الشعبية التي تروي الألغاز وقصص الأجداد وما كانت عليه أنشطتهم الرياضية والترفيهية؛ حتى الكبار وجدوا فيها فرصة لتحفيز ذاكرتهم نحو الكثير من تلك الأنشطة، التي حوّلت الشوارع والأزقة في ذلك الزمن، ميادين للتنافس ركضًا وقفزًا، وأصبحت موروثًا اجتماعيًّا في حياة الأهالي، وأسهمت وقتها في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد الحي وأبناء القرية أطفالًا وشبابًا، وساعدتهم على تنمية روح الشجاعة والفروسية والنجدة والتعاون الجماعي وحسن التصرف وسرعة البديهة.

كانت هذه تفاصيل خبر تراث حي في الوجدان.. "بيت الشعر" بقرية التأسيس بالباحة يستقطب الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.