تراند اليوم : كيف تُقسم ميزانيتك استعدادًا لشهر رمضان المبارك؟.. شاهد.. خبير مالي يجيب

صحيفة الخليج 365: قال الخبير المالي ناصر ناقرو، إن رمصان شهر صيام ونفحات ولكن من الناحية المالية هو كأي شهر آخر لا يُفترض أن نصاب فيه بهلع الشراء.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "mbc"، أنه على كل رب أسرة الاستعداد لموسم المناسبات القادم والذي يبدأ بشهر رمضان ويليه العيدان الفطر ثم الأضحى.

وتابع: "على رب الأسرة تقسيم الراتب بالتناسب مع كل مناسبة منها".

وواصل: الاستعداد لرمضان، يجب أن يكون بتقسيم راتب فبراير، فيدفع كل ارتباطاته الأساسية من قروض أو إيجارات ويُقسم المبلغ المتبقي على 4 أظرف واحد منها لكل أسبوع".

وأكمل: "هناك نصيحة في كتاب بعنوان (سيكولوجية المال)، تقول لا تروح للسوق وأنت جوعان.. حفاظًا على الوعي في الشراء".

واستطرد: "يمكن أيضًا اجتماع عائلتين أو أكثر وشراء الاحتياجات بالجملة.. وهذا سيوفر الكثير في الميزانية".

واختتم: " بالنسبة للكماليات.. اعطي نفسك يومين للتفكير في مدى احتياجك لهذه السلعة قبل أن تتوجه للشراء".