تراند اليوم : ما هي قانونية ركن السيارات أمام منازل الغير وكذلك وضع لافتات "ممنوع الوقوف"؟... محام يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير لقناة "mbc"، حكم القانون في ركن السيارات أمام منازل الآخرين، خاصة مع انتشار عرف يمنع الأشخاص من ركن مركباتهم أمام حرم منازل الآخرين.

وقال المحامي فيصل القرني، إنه بشكل عام لا يجوز منع الأشخاص من ركن سياراتهم أمام المنازل أو المحالّ ما دامت لا تعيق حركة المرور.

وتابع: صك العقار يحدد أطواله ومساحاته فلا يجوز لصاحبه منع أحد من ركن السيارات بعيدا عن تلك المساحة.

وواصل: لكن على سبيل الاستثناء يحق لصاحب المنزل إبلاغ الشرطة في حال ركن أحد الأشخاص سيارته أمام جراج منزله أو بشكل يعيق المرور.

وأكمل: "أما الاعتداء على السيارات المركونة أمام المنازل فهي جناية اعتداء على ممتلكات الغير ويحق لصاحب السيارة طلب التعويض عن ذلك الضرر".