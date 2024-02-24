تراند اليوم : "الخضيري" يكشف فوائد "دبس التمر" والفرق بينه وبين دبس السكر

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن فوائد دبس التمر.

وقال الخضيري، في تغريدة له عبر "إكس": "الدبس المعروف من دبس التمر، له ميزات أصح وأفضل من دبس السكر، واسم الدبس كان التمر فقط، لكن للأسف أضافوا لدبس قصب السكر اسم العسل الأسود زوراً وبهتاناً".

وأضاف: "وهو مختلف عن عسل الغابة السوداء، لكن دبس السكر يسمونه عسل أسود للتزوير، وهو شيرة أو دبس السكر، فهو الغالب دبس قصب السكر، ويستخدمونه بعض الناس في الحلويات والحلى المنزلي واللقيمات كبديل للشيرة".

وتابع: "بعض المطاعم تضيفه للحلويات أو اللبنة، في اللي يسمونه عش البلبل، ويزعمون أنه عسل أسود وهو دبس سكر قصب السكر، وأضراره مثل أضرار السكر العادي بالضبط، ولا يفرق، ولا فيه أي ميزة صحية".