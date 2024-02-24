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عدن - ياسمين التهامي - حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع بدون حرمان مهما كان وزنك وتحدى

حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع ، تعتبر الدهون المتراكمة على الجسم من أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس . كما أن الدهون مهمة في الجسم ولكن إذا زادت عن الحد الطبيعي قد تشكل مشكلة وخطر كبير جداً على الجسم ، وإن هذه الحبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع قد يساعدك كثيراً في التخلص من الدهون المتراكمة على الجسم . وقد أثبت الكثير من الأبحاث أن الدهون المتراكمة عند السيدات تكون أكثر بكثير من الدهون المتراكمة عند الرجال وذلك بسبب ظروف الحمل والولادة وتغير في هرمونات الجسم ، ولكن هذه حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع ومن خلال هذه المقال سوف نقدم لكم حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع .

حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع

قد يلجأ الكثير منا إلى الأدوية ولكن بدون جدوى وقد نلجأ أيضاً إلى نظام رجيم ولكن سرعان ما قد نيأس بسرعة لعدم القدرة على الانضباط والآن سوف نقدم لكم طرق ووصفات علاجية رائعة في التخسيس و حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع .

مكونات حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع

من مميزات هذه الحبة أنها تخسس الجسم كله بأكمله ، ويتم تحضيرها كالتالي:

زنجبيل مطحون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

كمون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

مرمرية جافة مطحونه بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

شاي أخضر مطحون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

قرفة مطحونة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

قشر رمان جاف مطحون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

بذر كتان مطحون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

خل التفاح للعجن .

طريقة تحضير واستخدام حبة واحدة على الريق وقبل النوم وهتخسي 15 كيلو في الأسبوع

أولاً نحضر وعاء ونضع به كل المكونات السابقة ونخلطها جيداً .

ثم نضيف عليها خل التفاح بالتدريج حتى تصبح عجينة متماسكة .

ثم نشكل هذا الخليط على شكل حبات صغيرة مثل أقراص الدواء .

نرص هذه الحبات في صينية أو وعاء مسطح .

ندخل هذه الحبات في الفريزر حتى تتجمد تماماً .

تناول قرص يومياُ على الريق قبل الإفطار .

ما هي أهمية وفوائد الحبهان للتخسيس؟

قد يجهل الكثير من الناس أهمية وفوائد الحبهان في التخسيس والآن سوف نقدم لكم فوائد الحبهان في التخسيس .

كما أن الحبهان يتميز براحته القوية ونكهته الجميلة .

لا يحتوى الحبهان على الكوليسترول .

كما أن الحبهان يساعد بكل كبير في حرق دهون الجسم المتراكمة .

كما يمد الحبهان الجسم بالطاقة .

ويحتوى الحبهان على البروتين والكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم .

يساعد الحبهان بشكل كبير في تسهيل عملية الهضم .

وينقي الحبهان الجسم من السموم .

كما أن الحبهان فعال بشكل كبير في حرق دهون الجسم عند تناول كوب يومياً على الريق .

الحبهان قوى جداً في الوقاية من سرطان القولون .

كما يعتبر الحبهان مضاد للاكتئاب .

وأخيراً يعتبر الحبهان الحل الأمثل للحصول على جسم مثالي خالي من الدهون .