"أخضر الأولمبياد الخاص" يضيف 13 ميدالية في البطولة الخليجية لألعاب القوى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2024, 4:04 مساءً

أضاف المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص في البطولة الخليجية لألعاب القوى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم، 13 ميدالية (8 ذهبيات 3 فضيات وبرونزيتين)، في ثاني أيام البطولة؛ ليصبح مجموع ما حققه اللاعبون منذ انطلاق البطولة 23 ميدالية (13 ذهبية- 4 فضيات- 6 برونزيات). وفاز اللاعبان عبدالرحمن الجهني ومجتبى الخميس بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر؛ بينما حصدت اللاعبة رهف البلوي الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، كما حققت "رهف" الذهبية في سباق 50 مترًا، ونالت اللاعبة سارة الشوامين ذهبية سباق 50 مترًا، وذهبية منافسات دفع الجلة. وحققت فِرَق التتابع الذكور والإناث الميداليات الذهبية، ونال اللاعب مؤيد الدرويش فضية سباق 400 متر، وحصد كل من سارة العرفج ومجتبى الخميس فضية دفع الجلة، وحقق اللاعب محمد الحجي برونزية سباق 400 متر، وجاءت برونزية دفع الجلة عن طريق اللاعب مؤيد الدرويش.

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