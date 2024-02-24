تراند اليوم : شاهد.. قصة مصور أنقذ "النسر الأسمر" بعد أن تاه وسط مجموعة من الحيوانات المفترسة في تنومه

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة mbc، تقريرا يرصد قصة المصور "سعد آل مداوي" الذي أنقذ النسر الأسمر بعد أن تاه في محافظة تنومه.

وقال المصور في حديثه إنه يمتلك هواية التصوير ولذلك قرر استغلالها في تصوير الطبيعة.

وأضاف: "تصوير الحياة البرية متعب ومكلف في الكاميرات والعدسات الخاصة بتصوير هذه الأمور وأحيانا أطلع على الجبال يومين أو ثلاثة".

وعن كيفية إنقاذه للنسر، أوضح أنه كان هناك مجموعة من الحيوانات المفترسة تهاجم النسر، مشيرا إلى أنه حاول تهدئته وإعطاءه الوقت الكافي كي يستريح.

وأكمل: "أحضرته من المكان الصغير الذي كان متواجد به إلى مرتفعات جبال الحيفة"، لافتا إلى أن انقراضه يعتبر خسارة كبيرة للبيئة.