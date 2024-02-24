بلديات الدلم والخرج والهياثم تحتفي بيوم التأسيس

نظَّمت بلدية الدلم عدداً من الفعاليات والعروض ابتهاجاً بذكرى التأسيس التي توافق 22 فبراير من كل عام في منتزه الملك سلمان بالضاحي ، وأقامت البلدية عددًا من الاحتفالات لذكرى التأسيس منها «العرضة السعودية ، أوبريت بُنيت على ساس ، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، سوق زمان ، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والهدايا والمسابقات».

كما قامت بلدية الدلم بتوزيع أكثر من 3 آلاف هدية للأطفال، وتركيب أكثر من 3000 علم بالطرق وإضاءة المباني بالأخضر، كما تم عرض 22 لوحة عن التأسيس بالشوارع لتقديم قصة يوم التأسيس في قالب إبداعي تعيد من خلاله إحياء ذكرى التأسيس وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وفي الخرج قامت بلدية الخرج بعددًا من الفعاليات المتنوعة بمناسبة يوم التأسيس في ثلاثة مواقع مختلفة بالمحافظة.

واشتملت الفعاليات المقامة في عريش الملك عبدالعزيز بالسلمية وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر على العرضة السعودية وسوق الأولين وألعاب الكرنفال ومسابقة أفضل زي شعبي ومطبخ العريش وليلة طربية ومسرح للطفل وعروض النافورة التفاعلية والعروض الموسيقية الوطنية وأركان الأسر المنتجة.

فيما شهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي وزوار المحافظة وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر بالوطن، كما رفعت أكثر من 3900 علم في الميادين وطرقات المحافظة والمراكز التابعة لها وتزيين الشوارع باللوحات الوطنية.

وفي مركز الهياثم فعلت بلدية الهياثم الاحتفاءً بيوم التأسيس في حديقة الهياثم واشتملت الفعاليات بالعرضة السعودية و مسرح الطفل وسوق الأولين و ركن القهوة السعودية وطبخ الأولين، وتوزيع عدد من الهدايا للزوار ومشاركة عدد من المدارس التعليميه بالفعاليات.