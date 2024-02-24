صحيفة الخليج 365: حقق الجواد "سنيور بوسكادور"، كأس السعودية 2024، لمالكه "شرف الحريري "بعد فوزه المثير في السباق، بفارق طفيف عن صاحب المركز الثاني "سعودي كراون".

صدارة السباق

وبعدما كان متأخرا، انطلق "سنيور بوسكادور"، من الخلف سريعا، ليتخطى الجياد في المضمار، وينافس الجواد "سعودي كراون" على صدارة السباق.

لقب الكأس

وفي سيناريو مثير، تخطى "سنيور بوسكادور" منافسه "سعودي كراون"، ووصل إلى خط النهاية، محققا لقب الكأس، بفارق طفيف عن صاحب المركز الثاني.

ولي العهد يتوج الفائزين

وتوج صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الفائزين بجوائز كأس السعودية 2024.

وسلم ولي العهد كأس السعودية إلى شرف الحريري، مالك الجواد "سنيور بوسكادور"، ليفوز بالكأس الأغلى في العالم.

والتقط ولي العهد صور تذكارية مع الفائزين بكأس السعودية، بعد تكريمهم.

وتبلغ جوائز كأس السعودية 2024 أكثر من 35 مليون دولار أمريكي، وتعد الحدث الأكبر لهذا الموسم للاحتفال بالرياضة السعودية.

وكأس السعودية "أغلى كأس سباق في العالم وجوهرة وتاج السباقات الدولية"، وللفائز بالسباق الفرصة بالحصول على 20 مليون دولار أمريكي، بحسب الموقع الرسمي للكأس.