10 آلاف ريال غرامة دخول المحميات دون تصريح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة 10,000 ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة 5000 ريال ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما من الجنسية العراقية مخالفا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة بيع كائن فطري من نوع (ثعلب) دون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقة، مؤكدة أن عقوبة بيع كائن فطري دون ترخيص غرامة 5000 ريال لكل كائن.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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