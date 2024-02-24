استمرار هطول أمطار مثيرة للأتربة على المناطق

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وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل: (الزلفي والغاط والمجمعة، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية).
وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، تشمل: (العاصمة الرياض ورماح وثادق وشقراء وحريملاء والدرعية ومرات وضرما، ومنطقة المدينة المنورة).
نصائح الدفاع المدني
- ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
- البقاء في أماكن آمنة.
- الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.
- البعد عن المسـتنقعات المائية والأودية.
- عدم السباحة كونها أماكن غير مناسبة.
- الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر الإعلام.
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