ضبط 19,431 مخالفا وإحالة 50,839 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 19431 مخالفا، وترحيل 9566 وإحالة 50839 لبعثاتهم الدبلوماسية، خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير 2024. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الجولات: 19,431 إجمالي من تم ضبطهم

1,1897 مخالفا لنظام الإقامة

4254 مخالفا لنظام أمن الحدود

3280 مخالفا لنظام العمل

971 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية

%39 منهم يمنيو الجنسية

%57 إثيوبيو الجنسية

%4 جنسيات أخرى

36 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية

15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين

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