برامج ذكاء اصطناعي لحماية ومراقبة المحميات الطبيعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شملت التعريف ببرامج الذكاء الاصطناعي لحماية ومراقبة البيئة، دشنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، فعاليات «الجادة البيئية» في روضة خريم بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، لـ9 أيام حتى 2 مارس القادم. وتهدف فعاليات الجادة البيئية إلى توعية الزوار بالممارسات البيئية الصحيحة، وتعزيز الموروث الشعبي، وخلق بيئة داعمة للقاعدة الاقتصادية للمجتمع المحلي، وتوعيتهم بالمعالم التاريخية والبيئية البارزة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، بطريقة تفاعلية مبتكرة تشمل الجوانب التوعوية والثقافية والاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك جناح القوات الخاصة للأمن البيئي، لتوعية الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، كالطائرات بدون طيار، والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جناح لموسم العرمة التابع لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والذي أطلق أخيرا للتعريف بأنشطة السياحة البيئية في المحميتين. كما خصصت الهيئة أركانا لدعم الأسر المنتجة، وعرض منتجاتهم المحلية. أهداف الفعاليات توعية الزوار بالممارسات البيئية الصحيحة.

تعزيز الموروث الشعبي.

خلق بيئة داعمة للقاعدة الاقتصادية.

توعيتهم بالمعالم التاريخية والبيئية البارزة.

عرض أحدث آليات المنظومة الأمنية البيئية.

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