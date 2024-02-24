برنامج تأهيلي لاختيار 35 مبدعا في آيسف 24 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاختيار 35 من أصل 45 مبدعا ومبدعة، انطلق البرنامج التأهيلي للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2024، أمس، والذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، في مركز (مشكاة) التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024»، والذي سيقام بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، في مايو المقبل 2024.

وأوضحت مؤسسة «موهبة»، أن الطلاب الذي سيُختارون، سيمثلون المملكة العربية السعودية عالميا، مع 1800 طالب وطالبة متخصصين في مجالات العلوم والهندسة، ويتنافسون على جوائز مسابقة «آيسف»، إضافة إلى المشاركة في معارض الابتكار الدولية، مثل: آيتكس في ماليزيا، وتايسف في تايوان.

وأفادت مؤسسة «موهبة» بأن البرنامج يتضمن قيام المرشدين بمراجعة مشاريع الطلاب، لتحديد خطة عمل لكل مشروع لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في «آيسف».

وسيحضر المشاركون ورش عمل في الإلقاء، وعرض المشاريع، والتعرف على آلية التحكيم في معرض «آيسف»، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة نماذج «آيسف»، الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع.

ويتضمن البرنامج مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، والتأكد من دقتها، ثمّ متابعة خطة تطويرها مع كل طالب، وفي نهاية الورشة ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المرشحين للانضمام للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض«آيسف 2024» والمنافسة على جوائزه.

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