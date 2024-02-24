برنامج تأهيلي لاختيار 35 مبدعا في آيسف 24 

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وأوضحت مؤسسة «موهبة»، أن الطلاب الذي سيُختارون، سيمثلون المملكة العربية السعودية عالميا، مع 1800 طالب وطالبة متخصصين في مجالات العلوم والهندسة، ويتنافسون على جوائز مسابقة «آيسف»، إضافة إلى المشاركة في معارض الابتكار الدولية، مثل: آيتكس في ماليزيا، وتايسف في تايوان.
وأفادت مؤسسة «موهبة» بأن البرنامج يتضمن قيام المرشدين بمراجعة مشاريع الطلاب، لتحديد خطة عمل لكل مشروع لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في «آيسف».
وسيحضر المشاركون ورش عمل في الإلقاء، وعرض المشاريع، والتعرف على آلية التحكيم في معرض «آيسف»، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة نماذج «آيسف»، الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع.
ويتضمن البرنامج مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، والتأكد من دقتها، ثمّ متابعة خطة تطويرها مع كل طالب، وفي نهاية الورشة ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المرشحين للانضمام للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض«آيسف 2024» والمنافسة على جوائزه.
ثمار الدورات السابقة
- نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار.
- إحداث حراك علمي لافت بين الطلاب.
- حصول المملكة على مراكز عالمية.
- زيادة عدد المشاركين بنسبة 40%.
- 210 آلاف طالب شاركوا.
- 146 ألف طالب وطالبة العام الماضي.
- قدموا مشاريع في 21 مجالا علميا.
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