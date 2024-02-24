مسابقة مبتكرة لتعريف الأجيال الناشئة بتاريخ الوطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في برنامج «أنتمي» - إحدى مبادرات دارة الملك عبدالعزيز الهادفة إلى تعريف الأجيال الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة - بالشراكة مع شركة تطوير التعليم القابضة وتطبيقها الالكتروني «تحدي»، مسابقة ثقافية مبتكرة خلال أسئلة تتعلق بتاريخ المملكة وأسس تأسيسها، بهدف تشجيع المستخدمين على تحسين معارفهم بطريقة مبتكرة وتفاعلية. وتخللت أجواء الفعالية التي حظيت بدعم من الهيئة العامة للترفيه، إذ انطلقت أمس بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، وتختم أعمالها اليوم، إقامة تجربة حية للتحدي خلال مناسبة يوم التأسيس، إذ تميزت بوجود تحديات تاريخية ثقافية متنوعة عن مناسبة يوم التأسيس، وتغطي مجموعة واسعة من المعارف الثقافية والتاريخية، في ظل تفاعل ومنافسة مباشرة عبر التطبيق.

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