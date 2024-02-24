شكرا لقرائتكم خبر ضيوف المنتدى السعودي للإعلام يزورون العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار ضيوف المنتدى السعودي للإعلام محافظة العلا، أمس، واطلعوا على ما تضمه المحافظة من آثار وحضارات تاريخية متنوعة تمتد آلاف السنين.

وشملت الزيارة مواقع أثرية عدة، أبرزها مدينة الحجر الأثرية الحِجر، والتي تعد أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، إذ استمعوا إلى شرح تعريفي لتلك المواقع، مبدين إعجابهم بما شاهدوه.

وتأتي زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام لمحافظة العلا ضمن جدول الزيارات التي ينظمها المنتدى لضيوفه، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بهدف تعريفهم بمعالم المملكة بشكل عام، ومعالم العلا بشكل خاص، وبما تحويه من إرث تاريخي وحضاري، جعلها محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.