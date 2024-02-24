ضيوف المنتدى السعودي للإعلام يزورون العلا

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وشملت الزيارة مواقع أثرية عدة، أبرزها مدينة الحجر الأثرية الحِجر، والتي تعد أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، إذ استمعوا إلى شرح تعريفي لتلك المواقع، مبدين إعجابهم بما شاهدوه.
وتأتي زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام لمحافظة العلا ضمن جدول الزيارات التي ينظمها المنتدى لضيوفه، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بهدف تعريفهم بمعالم المملكة بشكل عام، ومعالم العلا بشكل خاص، وبما تحويه من إرث تاريخي وحضاري، جعلها محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.
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